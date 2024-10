E’ stato denunciato dai Carabinieri in stato di libertà con l’accusa di rapina impropria l’algerino di 25 anni, senza permesso di soggiorno, che ieri notte in via Campidano, alle 22.40, ha aggredito un’impiegata 29enne di Iglesias, le ha rubato il cellulare per poi darsi alla fuga.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme e in seguito alle ricerche, l’uomo è stato intercettato dai militari dell’Arma e riconosciuto dalla ragazza aggredita. Il cellulare non è stato ritrovato.

Il tempo trascorso dal momento dell’aggressione al ritrovamento dell’algerino, come si legge in una nota stampa dei Carabinieri, ha fatto decadere lo stato di flagranza di reato.