A Flumini di Quartu, nell’ambito di un mirato servizio antidroga, i militari della locale stazione Carabinieri, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Sabrina Secci, 27enne, disoccupata del posto.

I militari operanti, al termine della perquisizione personale e veicolare, hanno rinvenuto nella disponibilità della giovane un panetto di hashish dal peso complessivo di 50 grammi circa, materiale per il confezionamento e un bilancino elettronico di precisione.

L'arrestata è stata tradotta presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida fissata per la mattinata odierna dall'Autorità Giudiziaria, informata dai Carabinieri che procedono.