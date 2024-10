Ieri sera a Quartucciu, i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Quartu hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per furto aggravato, una 19enne rom, nata a Sciacca, residente a Carbonia, ma domiciliata di fatto a Settimo San Pietro, gravata da precedenti denunce a carico.

La stessa, poco prima, gironzolando all’interno del negozio Oviesse del centro commerciale “Le Vele”, aveva sottratto abbigliamento vario per un valore complessivo pari a 140 euro circa, infilandolo in una borsa e tentando poi di uscire dal varco destinato a coloro che non hanno fatto acquisti.

Veniva però bloccata dal personale di vigilanza che ne aveva notato i movimenti e consegnata ai militari operanti. L’intera refurtiva è stata restituita ai gestori del punto vendita.