La riapertura delle sede della Genaralitat di Alghero, la ripresa dei voli autunnali con Girona, le iniziative congiunte a favore dello sviluppo culturale ed economico: Alghero rinsalda concretamente i rapporti con la Catalogna.

È arrivato ieri ad Alghero il conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Alfred Bosch che ha voluto ringraziare l'Amministrazione di Alghero “Per aver partecipato in maniera forte al supporto dato alla società catalana nei momenti difficili”.

A fare gli onori di casa il Sindaco Mario Bruno che voluto sottolineare la vicinanza della città e la difesa di “Una soluzione democratica di un processo che nei fatti è irreversibile che non può essere fermato con metodi antidemocratici”.

Accompagnato da Luca Bellizzi, il delegato della Generalitat in Italia e da Gustau Navarro responsabile della sede di Alghero, Bosch è stato ricevuto a Palazzo Civico dallo stesso primo cittadino per un incontro nel corso del quale si è parlato delle iniziative per migliorare cultura, turismo ed economia.

Inoltre, per quanto riguarda lo sport, è in previsione una tappa della volta catalana di ciclismo ad Alghero nell'edizione numero 100, il prossimo anno, oltre che il rafforzamento delle azioni per raggiungere un regime consolidato dei collegamenti aerei tra le due realtà, si guarda all'incontro del mondo delle imprese del territorio con quelle della Catalogna.

“Un legame che nasce grazie alle tante associazioni che negli anni hanno fatto promozione della lingua – queste le parole di Mario Bruno – e che ci ha portato a sostenere il lavoro con l'apertura della sede di Palazzo Serra, con l'avvio dello sportello linguistico, con la costituzione della Consulta civica per la lingua. Oggi questo rapporto con la Catalogna è ancora più vivo ed è destinato a produrre effetti positivi anche sul turismo e sull'economia”.