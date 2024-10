Anche Cagliari non è stata risparmiata dalle raffiche di vento, così come da previsioni della Protezione Civile della Sardegna. È tuttora in vigore (validità sino alle 18.00 di oggi), l’avviso di condizioni meteorologiche avverse diramato dal Centro funzionale decentrato.

A questo proposito il Comune di Cagliari ha deciso la chiusura temporanea dei Parchi cittadini e dei Cimiteri di Pirri, San Michele e Bonaria. “Opportuni aggiornamenti – fanno sapere – saranno forniti in funzione dell'evolversi delle condizioni meteo, ripristinate le condizioni di sicurezza”.