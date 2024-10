Le forti raffiche di vento hanno atterrato diversi alberi e rami a Nuoro, dove i Vigili del fuoco questa notte sono intervenuti in Via Lamarmora, Via Lombardia e Via Funtana Buddia.

Fortunatamente non si segnalano danni alle persone, ma gli alberi abbattuti dal vento hanno danneggiato delle auto in sosta.

Stessa situazione anche a Capo Comino a Siniscola, presso la SP 72, dove i Vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la strada e dunque gli automobilisti.