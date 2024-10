Il vento continua a spazzare l'Isola da nord a sud creando disagi e situazioni di pericolo. Le principali criticità nel Sassarese. A Sassari il cornicione di una palazzina è caduto sul marciapiede in via Cagliari, nel cuore del quartiere dello shopping affollato in prossimità delle festività. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco. Sul posto anche la polizia locale per fermare il traffico mentre era in azione l'autoscala.

Paura ad Alghero per quanto riguarda gli alberi che decorano il centro cittadino. Il sindaco Mario Conoci ha firmato un'ordinanza che stabilisce l'interdizione al pubblico accesso ai parchi cittadini e giardini pubblici dalle 12 di oggi, 13 dicembre, e per le successive 30 ore. Chiuso al pubblico anche il cimitero comunale, dove sono presenti piante ad alto fusto. Nella cittadina catalana il vento ha divelto le recinzioni erette per i lavori in corso in piazza Ginnasio.

Lungo la Sassari-Alghero, all'altezza di Tottubella, un albero è caduto su un'auto in viaggio. In corso le verifiche sull'entità dell'incidente.

Possibili ritardi potrebbero interessare i collegamenti navali. Nel porto di Porto Torres il mare agitato ha messo a dura prova gli ormeggi delle imbarcazioni da diporto. Le raffiche hanno toccato i 130 chilometri orari a Capo Carbonara.

I 70 chilometri orari sono stati toccati dal vento ad Alghero, 100 km/h a Capo Caccia, 105 km/h a Olbia, 70 chilometri orari a Oristano e 100 ad Arbatax. Le raffiche hanno raggiunto i 50 chilometri orari e ad Elmas e 65 km/h a Decimomannu.