Sono circa quaranta gli interventi effettuati per il forte vento che sferza dalle prime ore dell'alba di ieri da parte dei Vigili del Fuoco del Comando di Sassari.

Le squadre hanno operato su più fronti, dai pali divelti agli alberi sradicati, fino alla messa in sicurezza di edifici per la caduta di calcinacci e tegole.

Nelle foto alcune operazioni della squadra di Arzachena, intervenuta nel pomeriggio a Santa Teresa Gallura per il distacco parziale del rivestimento in lamiera da una parete del palazzetto dello sport.

Verso le 21 sono invece intervenuti nell'agro di Arzachena, in via Monticanu, per il distacco e caduta sulla strada di un cavo di conduzione elettrica. Non si segnalano feriti, restano alcuni interventi in coda.

La squadra di Bono è intervenuta nel paese e, con il supporto dell'autoscala giunta da Olbia, ha messo in sicurezza alcuni alberi pericolanti a causa delle oscillazioni per le forti raffiche di maestrale.