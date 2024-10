Uso improprio di cellulari alla guida, alta velocità e cinture non allacciate: sono circa 250 le infrazioni accertate dal mese di dicembre ad oggi secondo i dati numerici del Comando di Polizia Municipale, coordinato dal Comandante Massimiliano Zurru.

Per porre freno ai tantissimi sinistri stradali, investimenti di pedoni, dal mese di dicembre l'Amministrazione Comunale e la Polizia Locale hanno adottato provvedimenti urgenti, intensificando i controlli sulle strade cittadine proprio per garantire la sicurezza ai pedoni e ridurre drasticamente il numero degli episodi e dei feriti in strada.

A tal fine, con la massima trasparenza consueta, il Comando di Polizia Locale ha anche reso pubblico il calendario di posizionamento del Telelaser TruCam per il mese di gennaio 2020 (cosa che avverrà costantemente per nformare e sensibilizzare ancora di più gli automobilisti ad un comportamento responsabile al volante).

Perentorio il sindaco Tomaso Locci: “Era fondamentale, per ridurre il numero di incidenti e garantire la sicurezza ai nostri cittadini - sostiene -adottare delle contromisure, soprattutto in quelle zona dove ci sono scuole o attraversamenti pedonali”.

A fini statistici nel mese di dicembre 2019 sono state accertate con lo strumento Trucam le seguenti violazioni: - art.142 “velocità” : violazioni accertate n.168; - art.173 “uso non consentito di apparecchi radiotelefonici alla guida”: violazioni accertate n.7 - art.172 “mancato uso di cinture di sicurezza e di sistemi di ritenuta”: n.3

Nel frattempo, il Comune (anche attraverso il portale web istituzionale), ha provveduto alla pubblicazione del calendario ove saranno effettuati i controlli col personale della Polizia Municipale, dotato di strumento Telelaser.

09/01/2020 dalle 15 alle 18 Via Dell’Università

11/01/2020 dalle 15 alle 18 Via Dell’Argine

14/01/2020 dalle 10 alle 13 Via Cesare Cabras

15/01/2020 dalle 10 alle 13 Via G.Zuddas

17/01/2020 dalle 15 alle 18 Via Sant’Angelo

21/01/2020 dalle 9 alle 12 Via Argentina

22/01/2020 dalle 15 alle 18 Via Riu Mortu

25/01/2020 dalle 15 alle 18 Via Dell’Università

27/01/2020 dalle 9 alle 12 Via Giulio Cesare

28/01/2020 dalle 15 alle 18 Via Terralba

31/01/2020 dalle 10 alle 13 Via Crasso/San Sebastiano