In quindici giorni di attività del nucleo di polizia stradale impegnato nei controlli di velocità sono stati contestati 112 illeciti per violazione dei limiti di velocità. Il bilancio del Comando di Polizia Locale di Sassari dimostra quanto siano importanti le campagne di sicurezza stradale poiché sono ancora troppe le condotte di guida dissennate che contribuiscono ad accrescere i numeri già drammatici dell'incidentalità che annualmente si registrano nel territorio.

Nel corso dei controlli sono state ritirate due patenti di guida per il superamento dei limiti di velocità, di oltre 40 chilometri orari, rispetto a quanto imposto dal codice della strada; le due violazioni sono state accertate in via Predda Niedda, proprio nella strada che annualmente registra il più alto indice sia di traffico sia di incidentalità.

Prosegue dunque la campagna di sicurezza stradale denominata "Operazione trasparenza", la cui prima fase si è conclusa il 31 agosto. Si tratta di un progetto che si sta sviluppando attraverso controlli di velocità programmati lungo le strade del territorio comunale su cui annualmente si registrano i più alti livelli di incidentalità e su cui si sono verificati incidenti drammatici nel recente passato.

Le attività si stanno effettuando con l'utilizzo del "telelaser", che costituisce uno strumento tecnologico di assoluta affidabilità: gli agenti attraverso il telelaser sono in grado di accertare la velocità di un veicolo in avvicinamento alla postazione di controllo, che circola anche a un chilometro di distanza dalla postazione, e contestano immediatamente la condotta illecita fermando l'auto del trasgressore.

A settembre le strade interessate dai controlli di velocità saranno le seguenti via Predda Niedda; via Buddi Buddi; via Budapest; via Milano; via Domenico Millelire e Ottava.

Tutte le azioni pianificate dalla Polizia Locale di Sassari si pongono l'obiettivo di rafforzare la sicurezza urbana e stradale, e il sentimento di sicurezza nella comunità locale.