I carabinieri della Compagnia di Tempio Pausania, su disposizione del Comando provinciale di Sassari, continuano a presidiare il territorio con particolare attenzione alla prevenzione nei luoghi maggiormente frequentati dalla popolazione. U controlli hanno interessato i comuni di Tempio, Santa Teresa, Calangianus, Aggius e Aglientu.

Negli ultimi giorni sono state deferite sei persone per vari reati, nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto dell’illegalità diffusa. in particolare, ad Aglientu, un 43enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato deferito in stato di libertà per guida in stato di ebrezza. Stessa sorte è toccata ad un 61enne, già noto alle forze dell’ordine, a Tempio.

Altri due deferiti in stato di libertà, nei Comuni di Aggius e Calangianus, di cui uno già conosciuto alle forze dell’ordine, per essere stati sorpresi alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti. Ancora, ad Aglientu, i carabinieri della locale stazione hanno deferito in stato di libertà un 35enne sassarese, già noto alle forze dell’ordine.

Controllato a bordo della propria auto ha insospettito i militari e a seguito di perquisizione sarebbe stato trovato in possesso di 18,4 grammi circa di hashish, sottoposti a sequestro.

Infine, sempre nel Comune di Calangianus, al termine di una attività d’indagine “lampo”, i militari della locale Stazione hanno deferito all’Autorità giudiziaria un 64enne già noto alle forze dell’ordine, per aver indebitamente effettuato prelievi bancomat con una carta, pur non essendone titolare.

I controlli su tutto il territorio sono stati intensificati e proseguiranno anche nei prossimi giorni.