Nato a Iglesias, 47 anni di età, laurea in Scienze Politiche, studi di specializzazione in Scienze Sociali (in Argentina), Callia dal 2005 è responsabile del Servizio Studi e Ricerche della Delegazione regionale Caritas Sardegna (per la quale cura l’annuale Rapporto su povertà ed esclusione sociale) e, dal 2013, è direttore della Caritas diocesana di Iglesias.

Già responsabile dell’Ufficio Servizio Civile di Caritas Italiana, è iscritto all’ordine dei giornalisti pubblicisti e ha pubblicato vari lavori per giornali e riviste scientifiche, nonché diverse monografie di carattere storico e sociologico.

Redattore del Dossier Statistico Immigrazione, del Rapporto Immigrazione Caritas/Migrantes e del Rapporto Italiani nel Mondo(della Fondazione Migrantes), per alcuni anni è stato membro del punto di contatto italiano dell’EMN (European Migration Network, la rete di studio europea delle migrazioni istituita dalla Commissione Europea) e dal 2010 al2014 harivestito il ruolo di esperto (nominato dalla Giunta della Regione Autonoma della Sardegna) in seno alla Consulta regionale per l’immigrazione. Dall’anno accademico 2016-2017 è professore di Teologia e pastorale della carità presso la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna.

La nomina è stata effettuata in sostituzione di don Marco Lai per conclusione di mandato, al quale i Vescovi e tutti i direttori delle Caritas della Sardegna rivolgono vivo apprezzamento e gratitudine per il generoso servizio prestato nel quinquennio.