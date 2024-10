Un nutrito raduno di negazionisti è stato interrotto dalle forze dell’ordine in Gallura. Forestale e carabinieri sono infatti intervenuti a Cugnana (Olbia), dove sono state sanzionate circa sessanta persone.

La scoperta dopo che una famiglia di turisti lombardi, sbarcata al porto di Golfo Aranci, ha dichiarato di essere sprovvista della certificazione di tampone negativo, richiesta per poter accedere all'Isola. Una volta identificati, i turisti hanno comunicato alle forze dell'ordine di essere diretti verso una villa di Cugnana dove avrebbero trascorso la quarantena. Più tardi, i ranger della Regione hanno fatto visita allo stabile per effettuare un controllo. Lì hanno trovato una trentina di automobili posteggiate e decine di persone assembrate in una sorta di arena. Al centro, uno di loro parlava al megafono.

Secondo quanto emerso, si tratterebbe di un raduno organizzato da una associazione negazionista del Covid per "discutere la garanzia di difesa dei diritti delle persone".

I presenti si sarebbero opposti all'ingresso dei forestali, così sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Olbia, che hanno invitato tutti (gli astanti provenivano dalla stessa Olbia ma non solo) a lasciare la casa per procedere all’identificazione e alla notifica delle sanzioni. L'associazione, per protesta, avrebbe inviato una lettera ai ministri della Giustizia, dell'Interno e della Difesa, lamentando una "grave violazione dei diritti umani".