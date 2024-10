Saranno 6 i siti visitabili nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 maggio a Villasimius per Monumenti Aperti, la manifestazione culturale promossa dalla Imago Mundi Onlus di Cagliari e giunta alla ventitreesima edizione.

“Il Comune di Villasimius – queste le parole del Sindaco Gianluca Dessì – ha aderito per la prima volta al progetto di “Monumenti Aperti” nel 2016 e oggi nel 2019, per il quarto anno consecutivo, siamo felici di aprire le porte ai visitatori e presentare loro i nostri tesori culturali, storici e ambientali: la parrocchia di San Raffaele, il Museo Archeologico comunale, la Fortezza Vecchia, il sito romano di Santa Maria, il Museo del Mare di Casa Todde e il sito di Is Cuccureddus, dove dal 2017 sono riprese le attività di scavo, finanziate dal Comune di Villasimius in collaborazione con l’Università degli Studi di Sassari, Cattedra di Archeologia fenicia e punica. Verranno esposti ai visitatori gli ultimi straordinari risultati di una campagna di scavo proficua e fortunata che sorprende e appassiona non solo i turisti, ma anche gli abitanti del paese. I visitatori verranno accompagnati dai giovani di Villasimius alla scoperta dei nostri monumenti più suggestivi e caratteristici e saranno resi partecipi della nostra storia e delle più antiche tradizioni locali. La manifestazione Monumenti Aperti rispecchia pienamente alcuni dei propositi che l’Amministrazione Comunale si era prefissata sin dai primi momenti della vita amministrativa: valorizzare le risorse storiche e culturali del nostro paese. Rinnovo i nostri ringraziamenti all’Istituto comprensivo statale di Villasimius che ha reso possibile la realizzazione dell’iniziativa grazie alla grande professionalità dei suoi insegnanti che hanno guidato i ragazzi in questo viaggio e ai nostri giovani che, con la loro simpatia e bravura, renderanno indimenticabile questa esperienza. Ringrazio infine tutti coloro che hanno contribuito con grande impegno a portare a compimento questo progetto. Vi aspettiamo numerosi pronti ad accogliervi nel nostro bellissimo e affascinante paese”.

I monumenti saranno visitabili gratuitamente, il pomeriggio di sabato dalle 16.00 alle 19.30 e la domenica dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30.