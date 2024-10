Questa sera a Desulo, alle ore 18.30 nella chiesa parrocchiale Sant'Antonio Abate si terrà un incontro dibattito con il professor Lorenzo Braina dal titolo "Racconti educativi di una notte d'estate".

Braina, educatore e pedagogista nonché fondatore e direttore scientifico del centro CREA per la Creatività Educativa di Oristano, è impegnato in questi giorni in una serie di eventi e manifestazioni analoghe in tanti altri centri della Sardegna come Cagliari, Sassari, Macomer, Pattada, Cossoine e Nulvi.

Braina si dice fermamente convinto che la società possa essere cambiata attraverso l’educazione e che solo insieme si possano far bene le cose. Negli anni, assieme a lui e attorno al Centro CREA, si sono incontrati e sono cresciuti professionisti del settore la cui preparazione oggi è riconosciuta i tutto il territorio regionale.

CREA, in particolare, nasce dalla collaborazione e dall’interazione di un nutrito gruppo di operatori accomunati dall’aver condotto esperienze dirette in ambito educativo, scolastico, sociale e sanitario. Per questo, il Centro, si pone come un luogo in cui le storie e le esperienze delle persone trovano accoglienza e modo per essere elaborate.

“Un Centro che si rivolge a chi sente una responsabilità educativa e formativa con gli individui e con le comunità.” raccontano gli stessi educatori “La riflessione quotidiana, che nasce dall’incontro con l’altro, ci ha portato ad elaborare un originale metodo di lavoro che sviluppiamo a livello interpersonale e sociale.”