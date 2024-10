Per comprensibili ragioni di riservatezza preferiscono non rivelare le cifre, ma il Banco di Sardegna e la Dinamo cantano vittoria per l'esito della raccolta fondi realizzata lo scorso 21 settembre insieme a Fondazione Dinamo e Sella&Mosca a sostegno dell'Aisla, l'associazione che si occupa di ricerca e di assistenza ai malati di sclerosi laterale amiotrofica.

Per rendere ancora più consistente il finanziamento a supporto dell'attività dell'associazione, l'istituto di credito ha deciso di versare una cifra pari all'importo raccolto grazie alla generosità e alla sensibilità dei sassaresi. Due domeniche fa nella filiale di piazza Castello, a Sassari, era stata organizzata una raccolta fondi in occasione della Giornata nazionale per la Sla. L'iniziativa ha richiamato numerosi donatori e ha visto come sempre i campioni della Dinamo in prima linea.

Accanto a Susanna Campus, la supertifosa che da quasi vent'anni combatte la propria battaglia contro la Sla e che in quell'occasione ha fatto da padrona di casa, la squadra era rappresentata da quattro testimonial d'eccezione come Brian Sacchetti, Massimo Chessa, Amedeo Tessitori e Jerome Dyson.