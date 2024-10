I fan dei concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi e Francesco Oppini (il figlio di Alba Parietti) hanno promosso una raccolta fondi che ha raccolto circa 5.300 euro.

Sono stati gli stessi personaggi famosi a scegliere l’associazione a cui donare questi soldi: sono andati alla “Onlus PossibilMente” di Ozieri.

“18 Settembre, sono passati 5 mesi dall’inizio di questo viaggio ormai giunto al termine. In così poco tempo Tommaso e Francesco ci hanno dato tanto, mostrandoci tutta la loro umanità, e insegnandoci cosa vuol dire farsi del bene a vicenda – hanno scritto i fan -. È proprio per questo che, dopo aver inviato più di 60 aerei, abbiamo pensato di organizzare una raccolta fondi destinata in beneficenza ad una o più associazioni che supportino cause che stanno loro a cuore. Tommaso e Francesco hanno unito, hanno generato bene e “il bene genera bene". Un gesto da parte dei fan di Tommy, dei fan di Fra e dei fan di entrambi che siamo sicuri loro apprezzerebbero molto. Le associazioni o enti di beneficenza verranno scelti da Tommaso e Francesco una volta finito il Grande Fratello”.

“Un gesto speciale e straordinario. Ragazzi dal cuore d’oro che supporteranno le attività ludiche e ricreative dell’associazione”, hanno commentato dalla “Onlus PossibilMente” di Ozieri, che si occupa di creare momenti di aggregazione e inclusione per persone disabili.

Tommaso Zorzi è il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, che ha deciso di rinunciare al montepremi di 100mila euro per devolvere tutto in beneficenza, in particolare a chi aiuta gli anziani che non possono contare sulle loro famiglie. “Sono rimasto senza nonni – ha detto Zorzi a Vanity Fair – mi renderebbe molto fiero poter essere nipote per altri nonni”.