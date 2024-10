L'associazione Salvaguardi Monte Ortobene lancia la campagna fondi a sostegno dei volontari della Protezione civile di Nuoro nell'ambito del contrasto al Covid-19.

"In questa fase davvero delicata dal punto di vista sociale e sanitario - di legge in un comunicato -, ognuno di noi può fare qualcosa di veramente importante. Tutti i volontari di Nuoro stanno facendo un lavoro duro e importantissimo e vorremmo supportarli concretamente. Abbiamo pensato di aiutarli con l’attivazione di questa campagna di raccolta fondi al fine di reperire del materiale necessario per affrontare questa emergenza".

In questo momento le attrezzature necessarie agli operatori sono mascherine FFP2, guanti in nitrile, igienizzanti, disinfettanti, detergenti professionali antibatterici. Ecco il link per le donazioni: RACCOLTA FONDI PROTEZIONE CIVILE NUORO