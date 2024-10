Questa mattina i militari della Stazione di Seui hanno denunciato un uomo per il reato di attività di gestione dei rifiuti non autorizzata.

Nello specifico, nel corso di un controllo alla circolazione stradale nel centro di Seui, P.L., 43enne di Sadali, secondo quanto accertato dai carabinieri, è stato sorpreso a bordo del proprio furgone mentre trasportava materiali ferrosi senza le previste autorizzazioni di legge.

Dalla successiva ispezione, avvenuta presso un terreno della persona denunciata nelle campagne di Sadali, i militari hanno rinvenuto cumuli di rifiuti dello stesso genere detenuti illecitamente, in violazione dei vincoli stabiliti per il loro smaltimento.

L’intera area e il veicolo sono stati posti sotto sequestro preventivo in attesa dell’intervento di personale specializzato per la classificazione del tipo di rifiuto e la successiva messa in sicurezza della zona.