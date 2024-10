"Cari concittadini, in occasione delle analisi effettuate sui rifiuti conferiti sono emerse alcune criticità che si intende affrontare e risolvere, e per farlo c’è bisogno soprattutto della vostra collaborazione”. Inizia così la lettera dell’assessore all’Ambiente Giuliano Sanna rivolta ai cittadini nuoresi. L’appello è per una maggiore e corretta attenzione nellaraccolta differenziata.

“In particolare - spiega l’esponente della Giunta Soddu - si è rilevata una preoccupante quantità di rifiuti non idonei che vengono buttati nei contenitori vetro/alluminio/banda stagnata/barattolame da parte delle utenze condominiali e di quelle non domestiche rientranti nella categoria della somministrazione, con eccessiva presenza di residui organici, in particolare fondi di caffè, ceramiche/infusibili”.

L’assessore Sanna ricorda che nei contenitori per la raccolta differenziata del vetro vanno conferite unicamente bottiglie, vasi, barattoli e bicchieri in vetro, lattine in acciaio e alluminio, scatolette in banda stagnata,

contenitori e tubetti in metallo (es. tonno, mais, pelati) che devono essere rigorosamente puliti da ogni residuo organico.

Non è possibile conferire invece tazze, tazzine, piatti, piattini o vasi in ceramica o porcellana, vetro accoppiato, retinato, CRT, vetro cristallo, lampadine che invece trovano la loro collocazione nel secco indifferenziato.

"Una corretta differenziazione dei rifiuti consente la massima valorizzazione degli stessi e ciò si traduce in un vantaggio non solo ambientale, ma anche economico - sottolinea Sanna -. Basti pensare che per un vetro correttamente conferito vengono corrisposti sino a 26 euro/tonnellata, in funzione della qualità, mentre la presenza eccessiva di frazione estranea comporta il respingimento del carico e il suo avvio a smaltimento come secco indifferenziato, al costo di quasi 200 euro/tonnellata. Pertanto, al fine di garantire una maggior purezza del materiale, nei prossimi giorni sarà potenziato il controllo sui conferimenti con la segnalazione quelli non conformi. Nel caso delle utenze condominiali, qualora non fosse possibile risalire al reale trasgressore, sarà sanzionato l’intero condominio”.

“Gli uffici del Settore Ambiente e la Nuoro Ambiente stessa sono a disposizione per eventuali chiarimenti”, si conclude così la lettera dell’assessore.