“Con l'avvio del rinnovato servizio d'igiene urbana ad opera della Ciclat, crescono sensibilmente le percentuali di raccolta differenziata rispetto al passato e migliora il decoro e la pulizia in città”, è quanto fa sapere il Comune di Alghero. Il servizio porta a porta è oggi attivo in tutto il centro storico e Fertilia, nei quartieri della Cunetta, Sant'Anna, Sant'Agostino, Carrabuffas e via XX Settembre alta, parte della Pietraia, nelle zone del Carmine, Caragol, Galboneddu, Taulera e Maria Pia.

Il Comune informa che sono stati intensificati i controlli sul territorio al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni su modalità e orari di deposito dei rifiuti. Impegnati in servizi di controllo e monitoraggio gli agenti della Polizia Locale e la Compagnia dei Barracelli.

Intano, procedono le campagne di comunicazione mirate alla diffusione capillare alla popolazione delle buone pratiche di conferimento: in corso nelle scorse settimane vere e proprie lezioni di educazione civica in numerose scuole cittadine alla presenza di educatori e facilitati ambientali, mentre proseguono con cadenza settimanale gli incontri informativi con i residenti nei diversi quartieri della città.

Il Comune coglie anche l’occasione per ribadire che tutti gli utenti devono conferire i propri rifiuti differenziati per tipologia, utilizzando gli appositi mastelli per secco indifferenziato, carta e cartone, organico e vetro, esponendo le attrezzature all'esterno della propria abitazione o condominio entro le ore 6, a partire dalle ore 20 del giorno precedente (ad eccezione dei residenti del centro storico i quali devano esporre le attrezzature dalle ore 6 alle ore 9 dei giorni indicati). Utenti che hanno la possibilità di scegliere tra il kit completo o il mastello “jolly”. In attesa del definitivo passaggio al porta a porta, tutti i residenti sono comunque chiamati a differenziare i rifiuti conferendo negli appositi cassonetti, tutti i giorni dalle ore 18 alle 6.30.

Conto alla rovescia anche per l'allestimento delle prime oasi ecologiche nelle borgate: si parte dalle prossime settimane da Maristella. Riapre invece dalla giornata di giovedì 15 marzo l'ecocentro di Galboneddu: rinnovate tutte le certificazioni e i relativi permessi al conferimento. Tutte le informazioni sul nuovo servizio d'igiene urbana sono reperibili sul sito www.differenziamoalghero.it.

Organico: martedì, giovedì, sabato

Plastica e metalli: venerdì

Carta e cartone: mercoledì

Secco residuo: giovedì

Vetro: lunedì

Pannolini: lunedì, mercoledì, sabato (previa prenotazione Numero Verde 800543999)