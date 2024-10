Forse non tutti pagano la Tari e non lo fanno da sempre. Forse sono rimasti "fantasmi" e dunque mai censiti negli uffici comunali e per questo continuano ad oltranza a comportarsi da incivili.

La differenziata, in città, funziona? Sì, funziona eccome: lo dicono e lo confermano i dati sulle percentuali di raccolta emersi a pochi mesi dall'avvio del 'porta a porta'. E lo ha confermato anche l'assessore all'Innovazione Tecnologica, Claudia Medda, auspicando un'attenzione ancora maggiore da parte di tutti . Ma non basta.

Cosa non funziona? Semplice, chi è incivile e maleducato e non osserva scrupolosamente le regole, continuerà fin tanto che la Polizia Municipale e il Comune non lo individuerà. Ecco cosa continua a verificarsi nel centro abitato di Cagliari: cumuli di buste con rifiuti misti abbandonati nei marciapiedi. Uno sfregio in barba ai divieti.

“Raramente ho sentito tanti commenti negativi tra i cittadini come per la raccolta differenziata che da mesi è stata introdotta a Cagliari. Un vero disastro – commenta aspramente il consigliere regionale degli Azzurri, Edoardo Tocco - la gente non ha recepito la strategia (ammesso che esista una strategia) messa in atto dalla Giunta comunale di centrosinistra, sembra che tutto sia affidato al caso. I commercianti, poi, sono sull’orlo di una crisi di nervi. C’è chi ancora non ha neanche ricevuto i contenitori per le varie tipologie di rifiuti. Eppure la Tari i cagliaritani la pagano, e sappiamo bene come questa tassa rappresenti un vero e proprio salasso, che grava non poco sui portafogli dei contribuenti. E in cambio ricevono un servizio così scadente. Ve lo chiarisco subito, io non sono contro la raccolta differenziata, ma sono contro il modo con cui questa amministrazione cittadina ha gestito la vicenda. È stata fatta una grande confusione, e adesso il risultato è quello che vedete nella foto: in tutte le zone della città, dal centro alle periferie, si sono create tante discariche abusive, che danneggiano l’immagine di una splendida città come Cagliari. Per quanto tempo ancora i cagliaritani dovranno sopportare una città cosi sporca e disordinata?”