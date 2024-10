Trasferite ai Comuni le risorse utili al funzionamento e per garantire l’erogazione dei servizi per oltre 97 milioni di euro.

Ad annunciarlo, in una nota, l’Assessorato regionale agli Enti locali. “L’importo del saldo del fondo unico regionale per l’anno corrente – ha dichiarato l’assessore Quirico Sanna – è stato trasferito con certezza di tempi. I fondi a disposizione potranno essere utilizzati per le necessità programmate dai Comuni”.

“L’attenzione ai tempi amministrativi e l'impegno per accelerare i trasferimenti finanziari avvicinano maggiormente la Regione ai bisogni delle comunità: è significativo che sia stato pagato il saldo alle Province entro il mese di agosto e ai Comuni entro settembre. È l'attuazione – ha concluso l’esponente della Giunta Solinas - di una precisa politica volta a supportare le esigenze delle autonomie locali della Sardegna”.