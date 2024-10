C’è anche il Nuraghe Santu Antine tra i protagonisti della quinta edizione del 'Expo del Turismo Culturale in Sardegna è organizzata dalla Fondazione Barumini Sistema Cultura in collaborazione con il Comune di Barumini, il Polo Museale della Sardegna, il Comune di Villanovaforru e la Cooperativa Turismo in Marmilla, con il contributo dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Nello stand dedicato a uno dei siti di punta del Meilogu e dell’intera Sardegna sono presenti Maria Grazia Gambella e Barbara Marras della cooperativa “La Pintadera” che per illustrare i loro pacchetti turistici, oltre che il complesso monumentale.

Già da tempo il nuraghe è oggetto di valorizzazione e di promozione da parte del Comune di Torralba e della cooperativa. Un lavoro che ogni anno porta i suoi frutti, grazie all’alto numero di visitatori, anche stranieri al sito. Ora quest’importante vetrina culturale.