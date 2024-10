Il 4 aprile alle ore 9.30, presso la Sala Eventi secondo piano della MEM Mediateca del Mediterraneo, si parlerà del Programma Europa per i Cittadini.

Il Programma “Europa per i Cittadini 2014-2020″ mira ad avvicinare i cittadini europei all’Unione Europea, proponendosi di colmare la distanza, talvolta dai primi avvertita, dalle istituzioni europee. Il Programma supporta azioni che possano contribuire alla comprensione, da parte dei cittadini, della storia dell’Unione Europea e della diversità culturale che la caratterizza e a promuovere la cittadinanza europea per migliorare le condizioni per la partecipazione civica democratica a livello di Unione Europea.

Possono ottenere un finanziamento gli organismi non governativi (ONG) e le organizzazioni della società civile quali i sindacati, le federazioni, gli Istituti Scolastici, le reti di volontariato e le organizzazioni attive nel campo del volontariato. Possono, inoltre, parteciparvi gli organismi sportivi, i Comuni e i comitati di gemellaggio tra città, le Associazioni dei Sopravvissuti, le Associazioni delle famiglie delle vittime, i memoriali, i musei.

l Programma Europa per i Cittadini verrà presentato in modalità videoconferenza dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo da Rita Sassu dello Europe for Citizens Point.

A seguire, per la Parola al campione, sentiremo la testimonianza vincente di Jan Lai dell’Associazione Interculturale NUR e dell’Assessore alla Cultura, Turismo e Sport del Comune di Tempio, Gianni Addis.

I lavori saranno introdotti e coordinati dallo Sportello Europe Direct Regione Sardegna.