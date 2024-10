È stato presentato ieri nell’Auditorium Arcivescovile a Cagliari il nuovo lavoro della formazione Quintetto d’Archi Sardò . Il cd “Da Debussy a Piazzolla”, contiene 11 pezzi ed è dedicato alla memoria del Maestro Onofrio Figliola, che non solo ricoprì l’incarico di Maestro del coro del Teatro Lirico di Cagliari, ma era anche un sopraffino musicista.

Un evento a scopo benefico supportato dalla Fondazione Carlo Enrico Giulini Onlus nato per sostenere il progetto “Musica e Lettura” nel reparto di pediatria dell’Ospedale Microcitemico di Cagliari. Un progetto che vede insieme musica e lettura, il cui obiettivo è permettere ai bambini ricoverati di comunicare le proprie emozioni attraverso la musica e la lettura, dare loro voce facendogli esprimere le loro sensazioni e le paure. Un modo per aiutarli non a subire la malattia, ma a convivere con essa. Partner dell’iniziativa è l’azienda Secauto. In una sala colma, la serata, presentata dal giornalista Fabio Marcello, ha visto prima la presentazione del progetto con un video commovente che ha raccontato le giornate dei bambini in ospedale e come questi parlano della malattia.

In seguito il concerto del Quintetto d’Archi Sardò, che ha suonato vari pezzi del loro ultimo lavoro, da Besame Mucho di Velazquez a Il Padrino di Nino Rota, per citarne alcuni.