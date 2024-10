«Considerato che attraverso il festival, così come negli anni precedenti, l’associazione culturale suddetta si propone di promuovere al pubblico le opere letterarie, di scrittori sia emergenti che di livello nazionale ed internazionale, che richiamino personaggi e periodi storici del nostro territorio, promuovendo e dando visibilità allo stesso, anche attraverso l’organizzazione di visite guidate a musei e luoghi di interesse culturale».

È con questa motivazione che la Giunta comunale di Semestene, guidata dalla Sindaca Antonella Buda, ha deciso di aderire alla quinta edizione di “StoricaMente”, il festival letterario del romanzo storico promosso dall’Associazione Culturale intercomunale “Isperas” di Pozzomaggiore.

Ancora una volta, il piccolo paese del Meilogu ospiterà una delle rassegne letterarie più importanti in Sardegna e che, ormai da un lustro, promuove autori e libri che si occupano di trame storiche. Sarà un’occasione, anche, per poter ammirare alcuni monumenti che lo caratterizzano, come l’area archeologica di Santa Croce, i murales e le Chiese di San Nicola di Trullas e San Giorgio. A isperas è stato concesso un contributo di 1000 euro.