Si chiuderà domani 29 luglio la quinta edizione di “Seui in musica”, promossa dall’associazione Kromatica, in collaborazione con il Conservatorio di Cagliari. Si comincerà alle 11.00 nel Centro Polivalente, con la presentazione del libro per ragazzi, “Vera Mongolfiera” (Artetica), scritto da Cinzia Tuveri e arricchito dalle illustrazioni di Usoa Mendikute.

Seguirà alle 12.00, presso l’M Café, l’esibizione del duo formato da Martina Garau e Gianluca Tozzi. In serata alle 19.00, è prevista la perfomance di Matteo Scano, Lanfranco Olivieri, Filippo Binachini. Alle 20.00, aperitivo musicale al Biondo Bar.

Alle 21.00 sarà la volta dell’attesissima formazione Longuettes (Michela Mura, Daniela Puggioni, Silvia Follesa e Andrea Murtas), per l’occasione affiancati dal contrabbassista Andrea Lai e dal batterista Andrea Murtas. A chiudere la rassegna sarà il sassofono raccontato e suonato dal musicista e collezionista Attilio Berni.