Scadranno il 28 febbraio le adesioni alla quinta edizione di “Ozzu sardu”, il concorso promosso da Coldiretti Nord Sardegna in collaborazione con l’Organizzazione dei produttori degli olivicoltori Appos ed il patrocinio del Comune e la Camera di Commercio di Sassari.

L’iniziativa è riservato ai migliori oli extra vergine d’oliva prodotte e lavorate in Sardegna da aziende e hobbisti. Sono tre bottiglie non contaminate di olio da 500 cc. Che andranno consegnate, oltre alla scheda di adesione, nella sede di Coldiretti Nord Sardegna e Appos a Sassari, o in qualsiasi altra sede della Coldiretti in Sardegna.

“È un premio che cresce di anno in anno e che vede concorrere i migliori oli extravergine sardi – ha dichiarato il presidente di Coldiretti Nord Sardegna Battista Cualbu -. È una eccellenza, un alimento adatto per tutte le età ed in Sardegna, nonostante tutte le problematiche e non le elevate quantità prodotte, abbiamo i migliori oli extravergine italiani e dunque del mondo. Ci distinguiamo anche per la biodiversità, visto che su 150 varietà di oliva italiane la nostra regione ne conta 28. Ed eccelliamo anche con la Dop, siamo terzi in Italia nelle vendite”.

Oltre a essere premiate le due categorie delle aziende e degli hobbisti, il premio riserva una menzione speciale anche agli olio biologici e varietà bosana.

“I campioni di olio partecipanti al Concorso – ha aggiunto il direttore di Coldiretti Sardegna Ermanno Mazzetti – saranno sottoposti ad analisi sensoriale (Panel Test) condotta da una qualificata giuria, costituita dagli assaggiatori di provata esperienza ed appartenenti all’agenzia agricola Agris e ad analisi chimico-fisici”.