Promossa dal Consorzio BIM Taloro, Regione Sardegna, Comune di Tonara e Impresa Sociale Nuovi Scenari, torna in Sardegna la Tonara Experience, per il quinto anno consecutivo, con le giornate di cinema per la scuola e la famiglia ideate e proposte da Giffoni Experience, che ha preso il via lunedi 17 dicembre e sta vedendo la partecipazione di centinaia di bambini e ragazzi provenienti dalle scuole del territorio e che chiuderà domani, sabato 22 dicembre, con la proiezione di quattro cortometraggi di giovani registi sardi:

"A casa mia" di Mario Piredda

"Le parole dei poeti" di Emanuela Cau

"Mio", di Agostino D'Antonio

"Il maialetto della Nurra" di Marco Antonio Pani

A seguire la Masterclass con gli studenti delle scuole superiori e i quattro registi, coordinata dal direttore della cineteca Sarda Antonello Zanda e dall'attore dello staff del Giffoni Film Festival Orazio Cerino.

La manifestazione è aperta gratuitamente al pubblico. Per i paesi vicini c’è a disposizione una navetta che provvederà ad accompagnare i ragazzi, da prenotare al num 3420946344.