Avrà luogo domani 20 settembre la seconda giornata della quinta edizione del LIFE AFTER OIL International Film Festival, in corso di svolgimento a Santa Teresa Gallura.

La prima parte di giornata si terrà al Cine-Teatro Nelson Mandela. Alle 9.00 è in programma il documentario “Complicit” di Heather White & Lynn Zhang, un’inchiesta sulle sostenze tossiche utilizzate nell’industria dell’elettronica di consumo cinese.

Alle 10.10 avrà inizio il focus sul Benzene tenuto dal professor Annibale Biggeri (epidemiologo e docente di Statistica medica presso l'Università di Firenze) al quale parteciperanno anche una cinquantina di studenti dell’ Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici di Santa Teresa Gallura.

Alle 11.15 verrà proiettata la fiction Dropouts di Lars Smekal (sezione World Panorama per opere fuori concorso). Seguirà alle 11:25 Frequency, opera prima di Ahmet Serdar Karaca e alle 11.35 Crude Picnic Drilling di Michael Mallis.

Alle 11.45 sarà la volta di Hidden Life opera prima di Kaitlyn Satter & Hannah Mattner, in concorso nella sezione Cortometraggi. Alle 12.10 c'è l'animazione iRONY di Radheya Jegatheva. Alle 12:25, per la sezione fuori concorso World Panorama,sarà proiettato Reaper di F.Leger, P.Louise, B.Machet, F.Malchow & R.Aleno. La proiezsione di Io vivrò di A.Della Magna, A.De Rosa, D.Morra & G.Scala è in programma alle 12.35 per la sezione Diritti umani.

In serata ci si sposterà al Cinema Arena Odeon dove alle 21.15 verrà proiettato Plastic, opera prima di Sébastien Baillou. Seguiranno quelle di The Tipping Point di Danielle Cohen (21.30), Fluoride: a friend who wants to harm you di Audrey Gloaguen (21.50), Mahr (Bride Price) di Roger Matelja Mugabirwe (22.55), Sigek Cokelat di Ashram Shahrivar (23.05), Flamingos di Sergio Falchi, Duldul di Ali Al-Jabri (23.40), Comrade Sebastian di Martin Genovski (00.10) e Aqua di Bogdan Mihailescu.