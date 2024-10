Non accenna a migliorare la situazione a Casa Serena. Nella residenza per anziani gestita dal Comune di Sassari si sono registrati oggi altri 15 casi di positività al coronavirus. Sale così a 62 il bilancio degli anziani ospiti contagiati dal Covid-19.

E' stato lo stesso sindaco, Nanni Campus, a fornire l'aggiornamento durante una conferenza stampa tenutasi nel cortile di palazzo Ducale.

Il primo cittadino ha comunicato di aver richiesto in prima persona, nei giorni scorsi, 50 nuovi tamponi sugli ospiti ritenuti non contagiati. Tra i primi 25 test analizzati, ben 15 hanno dato esito positivo. Si attendono ancora 25 risultati e che vengano sottoposti a controllo anche i 15 dipendenti che non lo hanno fatto la scorsa settimana.

Il test si sarebbe dovuto tenere ieri mattina e i diretti interessati erano stati convocati appositamente, ma poi sono stati rimandati a casa senza fare i tamponi.