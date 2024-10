Oggi in Sardegna sono divampati 15 incendi tra i quali 5 per i quali, oltre alle squadre a terra, è stato richiesto l'intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale e della flotta nazionale.

E' il caso del rogo nelle campagne di Ozieri in località "Rio su rizzolu", dove si sono levati in volo tre elicotteri tra cui il Super Puma e i due Canadair di stanza ad Olbia. L'incendio ha percorso una superficie di circa 200 ettari. Le operazioni di spegnimento della flotta aerea sono terminate, ma è presente sul posto il personale del Corpo forestale per assicurare la bonifica del perimetro e scongiurare l'eventuale ripartenza delle fiamme.

Fiamme anche a Bottidda con l'intervento di un elicottero: in fumo circa 10 ettari di pascoli arborati. A Orotelli sono intervenuti tre elicotteri mentre a Posada uno: in quest'ultimo rogo sono andati distrutti circa 2 ettari di aree agricole e arborate.