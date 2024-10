Il Commissario Capo della Polizia di Stato dr.ssa Valeria Troxiri proviene dalla Questura di Nuoro, dove è stata Dirigente dell’Ufficio Tecnico Logistico e dell’U.P.G.S.P.

La Dr.ssa Torxiri, è laureata in Giurisprudenza, avvocato, e ha fatto ingresso in Polizia dal 2014 quando ha iniziato la frequenza del 105° Corso biennale per Funzionari presso la Scuola Superiore di Polizia. Da oggi è assegnata a questa Divisione Polizia Anticrimine.

Il Commissario Capo della Polizia di Stato Fabio Formato, dopo aver frequentato il 106° Corso biennale per Funzionari presso la Scuola Superiore di Polizia ha svolto l’incarico di Vice Dirigente alla Digos di Bari. Il Dr Formato, laureato in Giurisprudenza, anch’egli avvocato, da oggi è stato assegnato a questa Digos.