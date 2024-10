In Sardegna

Cerimonia solenne nella questura di Oristano, stamane, in occasione della Giornata internazionale della donna, per l'intitolazione dell'aula formazione a Emanuela Loi, l'agente di polizia originaria di Sestu, medaglia d'oro al valore civile, uccisa a Palermo, il 19 luglio 1992, nella strage di via D'Amelio, in cui persero la vita anche il giudice Paolo Borsellino e altri quattro poliziotti della scorta.