Nell’ambito del potenziamento del dispositivo di controllo del territorio, il Questore di Cagliari, Danilo Gagliardi, ha ritenuto opportuno realizzare un Piano di controllo Straordinario.

Dieci i locali controllati dalla polizia venerdì scorso nel quartiere Marina.

Dalle verifiche effettuate è stato riscontrato che in alcuni degli esercizi commerciali mancava la relazione fonometrica sull’impatto acustico così come l’etilometro, l’esibizione dell’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, l’esposizione del listino prezzi. Ciò ha comportato la sanzione di 308 euro.

In tre locali è stata riscontrata la presenza di tre lavoratori non regolarmente assunti per i quali è stata comminata la sanzione di 4.000 euro.

Per le violazioni relative alle norme igienico-sanitarie a tre titolari è stato notificato il relativo verbale di contestazione con la chiusura immediata dell’attività sino al ripristino delle condizioni previste dalla vigente normativa e la sanzione di 1.000 euro.

In un’attività commerciale è stato installato il sistema di videosorveglianza senza le previste autorizzazioni di legge, che costituisce fattispecie penale per violazione delle norme in materia di divieto di controllo dei lavoratori dipendenti da parte del datore di lavoro.

In altri locali è stata contestata anche la violazione di occupazione del suolo pubblico in eccesso rispetto al titolo concessorio in possesso sanzionata ai sensi dell’art. 20 del Cd S. che prevede il pagamento di 168 euro e la sanzione accessoria dell’obbligo della rimozione delle occupazioni abusive.

I controlli straordinari proseguiranno nelle prossime settimane.