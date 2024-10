Si terranno questo pomeriggio alle 15:30 a Monastir, nella Chiesa di San Pietro, i funerali di Barbara Desogus, la 38enne che ha perso la vita nell’incidente sulla Statale 131 che si è verificato lunedì 22 gennaio.

Un dolore che non passerà mai per il marito e i familiari della donna che oggi daranno l’ultimo saluto a Barbara circondati dall’affetto dell’intera comunità. Un’ immagine terribile quella dell’auto infilzata dal guard rail. Quella stessa barriera dove nel 2013 perse la vita Luigi Curreli, pensionato di Pimentel. Ma sono solo due delle tante persone che sono morte in quel tratto di strada. Dopo questo ennesimo incidente ci si interroga e indigna per una strada considerata troppo pericolosa.

Quel lunedì Barbara Desogus viaggiava insieme al marito e al figlio di soli 21 giorni a bordo di un’Opel Zafira che si è schiantata, per motivi ancora in corso di accertamento, contro il guardrail.

L’impatto è stato tremendo. Immediatamente sul posto sono giunti i soccorsi. Le condizioni della donna sono apparse fin da subito molto gravi. La donna ha lottato per sei lunghi giorni tra la vita e la morte nel letto dell’ospedale Brotzu nel reparto di Rianimazione.