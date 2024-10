Il 16 maggio prossimo la Polizia di Stato sarà presente a Siniscola con un proprio camper e un’equipe multidisciplinare, composta dai poliziotti del Commissariato di Siniscola, in piazza Martiri di via Fani (ex Piazza del Mercato).

A partire dalle ore 10, infatti, riprenderà la campagna di sensibilizzazione “Questo non è amore”, contro la violenza sulle donne, col presupposto che un’attività costante della Polizia di Stato sul tema possa contribuire alla formazione di una rinnovata cultura quale precondizione indispensabile per contrastare adeguatamente il fenomeno.