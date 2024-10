L’iniziativa “…Questo non è amore” contro la violenza sulle donne, che la scorsa settimana ha riscosso un particolare successo nel centro commerciale “Auchan” e ultimamente tra i ragazzi del Liceo Artistico Figari di Sassari, prosegue coinvolgendo anche l’Università di Sassari.

Infatti domani 21 novembre, lo stand della Polizia di Stato sarà allestito presso la sede centrale dell’Ateneo, in Piazza Università.

La Polizia di Stato, sempre attenta ai fenomeni della violenza di genere, continua a coinvolgere i giovani, che rappresentano il primo agente di cambiamento comportamentale nelle comunità, per prevenire la violenza sulle donne e le discriminazioni di genere.

Il gruppo di esperti, costituito da un medico/psicologo della Polizia di Stato, un operatore della Squadra Mobile–sezione specializzata ed un rappresentante della rete antiviolenza locale, spiegheranno i dettagli del progetto e saranno pronti, assieme al personale specializzato, a fornire tutti i consigli utili agli studenti per intraprendere una importante battaglia di civiltà nella quale la formazione dei ragazzi ha un ruolo di fondamentale importanza per la promozione e la diffusione della cultura della non violenza.