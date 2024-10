Questa sera nel corso della 65° edizione del Festival della canzone italiana di Sanremo, nella serata dedicata alle cover, verrà riproposto il brano “Alghero” di Giuni Russo, composto trent’anni fa dalla stessa cantautrice e da Maria Antonietta Sisini e portato al successo nel 1986.

Di seguito le dichiarazioni del Sindaco di Alghero Mario Bruno.



“Un ringraziamento a Grazia Di Michele e Mauro Coruzzi che hanno scelto di eseguire il brano, dedicato alla nostra città, su un palco così importante come quello di Sanremo. Un pensiero speciale va a Giuni Russo, prematuramente scomparsa poco più di dieci anni fa, che oltre alla popolare “Alghero”, ci ha lasciato un patrimonio artistico e musicale unico. La città di Alghero gli ha dedicato il Mirador che si affaccia sul mare, quel mar Mediterraneo che per Giuni era fonte di ispirazione. Infine un ringraziamento speciale a Maria Antonietta Sisini che trent’anni fa, insieme a Giuni Russo, ha scritto il brano che ha contribuito a rendere ancora più popolare la città di Alghero nel mondo e che in questo 2015 ha deciso di regalarci una versione remix con la voce di Giuni Russo incisa nell’estate del 2000 proprio ad Alghero”.