Questa sera alle 21:10 su Canale 5 andrà in onda il film "La Scelta - Emanuela Loi", che ripercorre la storia di Emanuela, 24enne, che aveva deciso di essere una donna poliziotto. Emanuela Loi era nata a Sestu il 9 ottobre del1967. Dopo aver conseguito il diploma magistrale, entrò in Polizia nel 1989 e frequentò il 119º corso presso la Scuola Allievi Agenti di Triste. Dopo due anni fu trasferita a Palermo, dove, all’età di 24 anni, il 19 luglio del '92, fu uccisa in servizio, nella strage di Via D'Amelio.

Perse la vita insieme al giudice Paolo Borsellino e agli altri 4 agenti di scorta, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.