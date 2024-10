Questa sera a Mamoiada si terrà la presentazione del libro ''Un mamuthone alla Casa Rosada”, di Luigi Balia (SUSIL EDIZIONI), imprenditore mamoiadino che oggi dedica la sua vita a due grandi passioni la scrittura e la cura della sua vigna.

L’appuntamento con l’autore del romanzo è nella Sala Consiliare alle ore 19:00.

DESCRIZIONE DEL LIBRO. Superando l’avversione dei familiari il giovane contadino di Mamoiada Giovanni Piras, con un manipolo di amici e dopo un viaggio avventuroso, arriva in Argentina dove trova lavoro in una grande azienda agricola. Tre donne segnano la sua vita: Aurelia Tizon, figlia del proprietario dell’azienda, di origine italiana che lo aiuta nell’assumere la nuova identità di Juan Domingo Peròn, Eva Duarte (Evita) che lo accompagna con grande carisma e fascino nella campagna elettorale per la ascesa alla Presidenza della Repubblica e che morirà prematuramente a causa di un male incurabile lasciando Peròn in un incolmabile dolore, ed infine Isabel Martínez, che lo accompagna nell’esilio a Madrid e ne agevola il ritorno in patria e la sua terza elezione alla Presidenza, fino alla sua morte avvenuta il 1 luglio 1974 ricordando la sua amata madre e la dolce natia Mamoiada.