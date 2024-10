Questa sera alle 19 presso il Santuario di Nostra Signora di Bonaria, l'Associazione Nazionale dei Direttori di Coro Italiani presenta l’atteso Concerto di Natale, giunto al terzo anno consecutivo. Nove compositori hanno composto altrettanti brani corali sulla tematica del Natale, pubblicati dalla casa editrice Sonitus.

Il coro, composto da direttori di coro e coristi, prevalentemente affiliati ad ANDCI (Associazione Nazionale dei Direttori di Coro Italiani), si esibirà sotto la direzione del Maestro Paolo Piana.

“Questo evento, ormai parte imprescindibile delle attività dell'associazione, offre non solo un'opportunità artistica di esibirsi in importati luoghi di culto italiani, ma anche un momento di formazione permanente per i direttori di coro. Il concerto si propone anche come veicolo di divulgazione di opere inedite e originali per coro, contribuendo così alla valorizzazione del patrimonio musicale italiano” commenta Roberto Maggio, presidente dell’Associazione Nazionale dei Direttori di Coro Italiani.