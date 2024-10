Questa sera alle 20.30, il coro di voci bianche “Pietro Borrotzu” dell’Istituto comprensivo n° 2 di Nuoro sarà protagonista presso l’auditorium del museo del costume di Nuoro. Importante appuntamento che vede i piccoli cantori cimentarsi in un concerto dove saranno protagonisti.

La serata è organizzata in vista della partecipazione del coro al concorso per voci bianche di Verona che li vedrà partecipare nel mese di Maggio.

Il gruppo è formato da alunni provenienti da tutte le classi dell’istituto a partire dalla quinta elementare e da ex alunni. Svolge intensa attività, anche in collaborazione con l’orchestra dell’indirizzo musicale presente nell’istituto, partecipando ai momenti salienti della vita della scuola che ne richiedono la presenza quali: Natale, Giornata della Memoria, Festa della Liberazione, Giornata della Musica, Marcia della Pace etc.

È stato coro laboratorio in seminari di studio rivolti a direttori di coro ed insegnanti di musica tenuti da A.Cadario e F.Resch dei quali ha inoltre eseguito alcune composizioni originali. Nel 2014 è stato interprete dell’opera di H.Krasa “Brundibar”e per maggio del 2015 ha in programma l’allestimento dell’opera “Cindarella” del musicista P.Maxwell Davies.

Nelle due uniche partecipazioni a concorsi corali nazionali per cori di voci bianche (Vittorio Veneto 2003/Malcesine2007), ha ottenuto in entrambi i casi due terzi premi. E’ diretto fin dalla sua fondazione da Franca Floris volto conosciuto nel panorama corale per il rilevante lavoro già svolto col Complesso Vocale di Nuoro, una importante realtà internazionale del canto corale polifonico.

Il concerto è stato organizzato dalla scuola in collaborazione con i genitori dei bambini e con il sostegno di altri due cori Nuoresi che supporteranno nella serata i piccoli cantori. Il Complesso vocale di Nuoro sempre diretto da Franca Floris e dal Coro Ortobene diretto da Alessandro Catte. Le due formazioni, che non necessitano di ulteriori presentazioni, hanno accolto con entusiasmo l’invito.

Faranno sentire diversi brani del loro repertorio, ma dovranno accontentarsi di non essere le star della serata: questo ruolo lo avranno loro i bambini del coro di voci bianche dell’istituto comprensivo n.2 “P.Borrotzu” di Nuoro che meritano di essere ascoltati e incoraggiati.

Un plauso va alla scuola che ha creduto e realizzato questa importante attività formativa, nella speranza che sia d’esempio ad altre Istituzioni scolastiche.