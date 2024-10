Un appassionato omaggio di Mogol all’amata Sardegna, un inno ai valori identitari sardi e uno straordinario strumento di promozione per l’Isola. Il brano del paroliere milanese, al secolo Giulio Rapetti, sarà presentato alla stampa alle 10 di questa mattina, giovedì 10 luglio, nel foyer del Teatro Lirico di Cagliari, in via Sant'Alenixedda.

Mogol, che partecipa all'incontro con i giornalisti, è autore dei testi e della melodia assieme a Gino Marielli dei Tazenda. Gli interpreti sono Pago e le Balentes, mentre Massimo Satta firma produzione e arrangiamenti. La conferenza stampa sarà aperta dagli interventi degli assessori regionali, della Cultura Claudia Firino, dei Trasporti Massimo Deiana e del Turismo Francesco Morandi, promotore dell’iniziativa, e vedrà come protagonisti, oltre l’ideatore di celebri successi italiani, anche gli artisti isolani. Sono sardi anche i musicisti che hanno contribuito gratuitamente alla realizzazione della canzone: Andrea Cocco (launeddas), Alessio Povolo (basso), Daniele Russo (batteria), Alessio Sanna (piano e tastiere), Massimo Satta (chitarre acustiche e ukulele) e Raffaele Simoni (programmazioni).

Oggi, oltre ad ascoltare in anteprima il pezzo musicale, espressione della passione e delle emozioni di Mogol per la Sardegna e della volontà di promuoverne l’immagine, si potrà osservare il backstage del momento creativo, della registrazione e dell’esecuzione in un video della stessa durata di “Sardinia Sardinia”, realizzato da Ex Design di Roberto Patti e Michela Savino.

“Vogliamo offrire dell’Isola – dichiara l'assessore Morandi - un’immagine allegra, estiva e accattivante, perché sia ricordata dagli ospiti al loro rientro nei luoghi di provenienza”.

Alla presentazione sono invitati, inoltre, associazioni turistiche e commerciali, operatori delle categorie e rappresentanti delle Autorità portuali e delle società di gestione aeroportuale, interessati a veicolare la nuova hit nei loro spazi e nelle loro strutture.