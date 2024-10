Città allagate, ponti crollati, strade distrutte. Vite annientate in un soffio di vento. Immagini così, che ti si stringe il cuore a pensare che quel disastro sia avvenuto in casa tua.

Siamo abituati a vederle al cinema, certe scene, negli effetti speciali dei film di Hollywood o davanti alla tv durante i tg che raccontano la guerra. Ecco, ieri la Sardegna era in guerra.

In guerra contro il tempo, contro il cielo e contro l’acqua. Avversari così potenti, vincono sempre loro.

Era in guerra ieri la Sardegna, e ha perso. Ha perso perché sola, indifesa, impreparata. Ha perso perché avvolta da una nebbia di paure che l’ha resa incapace di salvare i propri uomini, le proprie donne e i propri bambini. Ha perso in riva al mare e in cima alle montagne, nuda in mezzo al fango mentre il cielo le crollava addosso.

Oggi a Olbia, a Villacidro, Uras, Oliena e Torpè si piange e si lotta, nella speranza di non trovare altre vite soffocate nella palude di una giornata di guerra che ha fiaccato lo spirito di un popolo guerriero.