I particolari che emergono dalle indagini sull'omicidio Monni sono sempre più sconcertanti.

Il primo scontro tra il 19enne di Orune e i ragazzi di Nule sospettati dell'omicidio avvenne a carnevale di quest'anno. In una sala da ballo di Orune si faceva festa bevendo in compagnia; tanti i ragazzi dei paesi limitrofi accorsi, irresistibile il richiamo dell'atmosfera goliardica de su carrasecare in Sardegna.

A turbare la tranquillità, in quell'occasione, sarebbe stata una combriccola di nulesi che, complice qualche bicchiere di troppo e i bollenti spiriti, avrebbe iniziato a importunare con insistenza alcune ragazze del posto.

Tempestiva la reazione dei "padroni di casa" che sarebbero intervenuti per allontanare gli ospiti i quali, rispondendo a tono, avrebbero portando la situazione a degenerare. Nel caos di una rissa ormai prossima, uno dei ragazzi di Nule avrebbe puntato la pistola a Gianluca Monni che in quell'occasione, come è emerso da subito, aveva difeso la fidanzata.

Di fronte all'arma, gli orunesi avrebbero cacciato dal paese di malo modo i ragazzi di Nule dando vita a malumori che, purtroppo, potrebbero essersi trascinati fino a questi giorni.