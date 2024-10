Sono quattro i voli dirottati da Cagliari ad Alghero (provenienti da Bergamo, Verona, Torino e Cuneo), dopo che, stamane, i piloti hanno riscontrato problemi di visibilità per via del banco di nebbia apparso nei pressi del territorio cagliaritano, impedendo l'atterraggio all'aeroporto di Elmas. Dopo diversi minuti di virate in attesa dell'evolversi della situazione, i velivoli hanno cambiato destinazione, impossibilitati a raggiungere la pista d'atterraggio del capoluogo.

Gravi disagi per i passeggeri, costretti ad atterrare da tutt'altra parte dell'isola. Disagi manifestatisi anche una volta toccato il suolo algherese, come racconta a Sardegna Live uno dei presenti nel volo che arrivava da Verona: "Già arrivati a ridosso delle coste isolane si intravedeva un po' di nebbia. Giunti sopra Villasimius, quando doveva dunque arrivare la segnalazione per l'atterraggio, l'aereo ha iniziato a girare in tondo", racconta Enrico, studente all'Università di Cagliari, presso la facoltà di Medicina.

"Così - spiega- dopo 20 minuti il comandante ci ha comunicato che la situazione era peggiorata e che il carburante non bastava per continuare a girare 'a vuoto'. Pertanto il volo è stato dirottato ad Alghero. Atterrati con un'ora di ritardo, ci hanno tenuto a bordo per un'altra ora e mezzo, creando incredibili disagi. C'era chi aveva accordi con B&B e chi con la macchina a noleggio; io - aggiunge lo studente - dovevo essere all'Università per le 9.30".

"Dopo tanta attesa ci è stato chiesto di liberare l'aereo perché non ci potevano più tenere a bordo. Quando abbiamo chiesto informazioni su come tornare a Cagliari ci è stato detto di rivolgerci al personale dell'aeroporto". Alla fine saranno le navette a riportare nel capoluogo tutti i passeggeri atterrati ad Alghero. "All'esterno dell'aeroporto c'erano solo due navette, per i passeggeri di Bergamo e Cuneo. Ci hanno detto che a distanza di circa un quarto d'ora uno dall'altro sarebbero arrivati gli altri pullman. Io mi sono unito al viaggio che spettava ai partenti da Cuneo, poiché si è liberato un posto". 

I voli, nel frattempo, sono ripartiti senza passeggeri in direzione Cagliari. Anche i pullman si stanno dirigendo verso l'aeroporto di Elmas, dove, con diverse ore di ritardo, arriveranno gli sfortunati viaggiatori dopo una mattinata travagliata e snervante.