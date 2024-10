Si è visto svuotare il conto corrente di 8.853 euro senza mai aver fatto un'operazione. La vittima, un operaio 41enne di Dorgali, si è presentato dai carabinieri per denunciare il fatto.

A smascherare la truffa, dopo accurate indagini informatiche, sono stati gli stessi militari del paese e della Compagnia di Siniscola, che hanno accertato la responsabilità di quattro siciliani, una 36enne P.G. e il 42enne P.F., entrambi di Rometta (Me), P.S., 31enne di Torregrotta (Me) e D.E.M., 40enne di Agrigento che sono stati denunciati per frode informatica. I quattro, alterando il funzionamento di un sistema informatico, sono riusciti ad acquisire i dati della carta di credito del denunciante e quindi, indisturbati, effettuavano prelievi ed acquisti, fino a quando i carabinieri non li hanno smascherati.

Analogo episodio è accaduto a Siniscola ed è stato risolto dai carabinieri del paese che hanno denunciato un 22enne di Avellino, P.C., che si è ''accontentato'' di sottrarre ad una malcapitata cittadina siniscolese, solo 70 euro.

La repentina denuncia della giovane ha infatti scongiurato che i prelievi potessero aumentare ed anche in questo caso il giovane campano, individuato dopo accurate indagini, dovrà rispondere davanti al giudice di frode informatica.