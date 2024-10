Ha un volto e un nome il rapinatore solitario che lunedì scorso ha portato a termine 3 rapine e una non andata a buon fine. Massimo Saba, pregiudicato 29enne di Cagliari, è finito in manette: il ragazzo è stato arrestato a casa sua, a Selargius, dopo il blitz dei poliziotti.

Saba, lunedì pomeriggio, armato di coltello, ruba la Smart ad una donna, nei parcheggi del centro commerciale "I Mulini", per poi proseguire alla volta di Monserrato dove prima in via Cixerri e via Del Redentore e via Segni a Selargius aggredisce altre 3 donne, portando via alle vittime portafoglio e oggetti personali.

In conferenza stampa il dottor Roberto Pititto, dirigente della squadra Mobile di Cagliari ha illustrato i dettagli dell'arresto. Fondamentali per le indagini la collaborazione delle vittime e l'acquisizione delle immagini delle telecamere di sicurezza posizionate nei pressi del centro commerciale. Saba si trova in cella a Uta.

I fatti

Dopo aver consumato la prima rapina al centro "I Mulini", alle ore 14:30 circa, veniva segnalata sulla linea del 113 nella via Cixerri a Monserrato una rapina ai danni di una donna a cui con violenti strattoni strappava la borsa da palestra che teneva a tracolla.

Pochi attimi dopo, veniva segnalata sempre sulla linea del 113 un’ulteriore rapina nel comune di Monserrato, precisamente presso la vicinissima stazione della metropolitana "Redentore", dove una ragazza riferiva di essere stata avvicinata da un ragazzo che, a bordo di una piccola utilitaria bianca puntandole una chiave di autovettura alla gola, le intimava di consegnargli lo zaino, ma la pronta reazione della stessa impediva la consumazione della rapina.

Alle ore 14:50 successive, giungeva la segnalazione di una quarta rapina, perpetrata ai danni di altra donna, la quale mentre stava per salire a bordo della sua autovettura parcheggiata nella via Segni a Selargius, veniva raggiunta alle spalle da un giovane che, senza averle proferito alcuna parola le sferrava un violento pugno al volto, colpendola tra lo zigomo e l’arcata temporale destra, e immediatamente dopo le strappava la borsa di dosso.